Uniek: ziekteverloop hoofd-halskanker geprojecteerd op gezichten

De kennis van Nederlanders over hoofd-halskanker blijft onvoldoende. 63 procent van de Nederlanders kent deze vorm van kanker niet. Dit blijkt uit een publiekspeiling van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals onder 800 Nederlanders. Om het Nederlandse publiek bewuster maken van het regelmatig checken van het hoofd-halsgebied, start de vereniging een campagne. In de campagne staan de effecten van de ziekte op het gezicht centraal.

Inzet 3D videomapping

In de campagnevideo’s worden Nederlandse koppels (tweelingzussen, partners en moeder + dochter) geconfronteerd met het ziekteverloop middels 3D video mapping techniek. De gezichten fungeren als driedimensionaal filmdoek, waarop het ziekteverloop digitaal geprojecteerd wordt. Het is voor het eerst dat de techniek wordt ingezet om een ziekte als kanker visueel te maken. Om de 3D-projecties mogelijk te maken zijn speciale projectors en nauwkeurige computermetingen nodig. Met het confronterende eindresultaat hoopt de patiëntenvereniging mensen aan het denken te zetten.

Dr. Simone Eerenstein, KNO-arts en hoofd-halschirurg names de Nederlandse Vereniging Hoofd-hals Tumoren: “Wij hopen dat de video’s mensen alerter maken op de ziekte en de gevaren hiervan. De campagne is namelijk hard nodig. Een groot deel van de Nederlanders checkt het gebied rondom hun keel, mond en neus niet genoeg op verdachte plekjes. Dat is zorgwekkend, wantdoor de onbekendheid wordt de diagnose nog te vaak laat gesteld. Zestig procent van de patiënten heeft bij diagnose reeds een vergevorderd stadium. Meer dan de helft van deze patiënten overlijdt binnen vijf jaar.”

Alertheid op symptomen

Het is volgens Patiëntenvereniging Hoofd-Hals belangrijk dat mensen alert zijn op symptomen. Maak een afspraak met een huisarts wanneer er sprake is van één van de volgende symptomen voor langer dan drie weken: een pijnlijke tong, niet genezende zweertjes, rode of witte vlekjes in mond, keelpijn, aanhoudende heesheid, pijn en/of problemen met slikken, een zwelling in de hals of bloederige afscheiding uit de neus.

Patiënt Hans van Lierop: “Hoofd-halskanker is een sluipmoordenaar. Na het verwijderen van een kies bleef ik veel last hebben aan de wond. Uiteindelijk bleek ik botkanker in mijn kaak te hebben. Na vele bestralingen en operaties is het nu weg, maar mijn leven is compleet veranderd. Door de operatie aan mijn kaak is mijn gezicht is nu asymmetrisch. Er is huid uit mijn been gebruikt om het ziekte gedeelte te vervangen, maar heeft dus een andere kleur en structuur. Daarnaast heb ik geen tanden meer, waardoor mijn mond naar binnentrekt. Eten en praten gaat moeizaam en ook social heeft het grote impact gehad. Ik schaam me voor de buitenwereld en ben bang om nieuwe mensen in mijn leven te laten. Mijn boodschap aan iedereen is: ben alert op verandering en schroom niet naar de huis- of tandarts te gaan. Beter een keer te veel, dan te weinig.”