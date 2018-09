NVWA moet ISO-methode blijven gebruiken bij onderzoek gif in sigaretten

Dit heeft de NVWA vandaag gemeld in antwoord op een handhavingsverzoek waarin de NVWA opgeroepen wordt een andere meetmethode te gebruiken en vervolgens alle sigaretten uit de handel te halen die de maximumwaarden overschrijden.

De NVWA laat het RIVM jaarlijks ongeveer 100 soorten sigaretten onderzoeken op basis van de ISO-meetmethode om te kijken of de rook van deze sigaretten niet teveel schadelijke stoffen bevat. Sinds 2014 is het 3 keer voorgekomen dat de rook van sigaretten teveel schadelijke stoffen bevatte. Hier heeft de NVWA tegen opgetreden.

In het handhavingsverzoek werd er voor gepleit dat de NVWA voortaan handhaaft op basis van de zogenoemde Canadian Intense (CI) methode. De CI-methode geeft een realistischer beeld van de hoeveelheid giftige stoffen die rokers inademen bij het roken van een sigaret. In de Tabaks- en rookwarenwet waarin de Europese tabaksproductenrichtlijn (2014/40/EU) is geïmplementeerd is echter vastgelegd dat de NVWA bij het toezicht op de samenstelling van sigaretttenrook gebruik moet maken van de ISO-meetmethode. De NVWA kan dus alleen een andere meetmethode gebruiken als de wet op dit punt is aangepast. Het ministerie van VWS heeft al eerder aangegeven te pleiten voor aanpassing van deze Europese regels.