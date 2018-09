'Alzheimer, wij zijn zelf het medicijn'

Vandaag, vrijdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op de stations van Maastricht, Roermond en Venlo werd vanmorgen in de ochtendspits een 'vaccin' tegen dementie uitgedeeld aan treinreizigers.

Campagne: Wij zijn zelf het medicijn'

Deze bijzondere actie is onderdeel van de campagne 'We zijn zelf het medicijn' van Alzheimer Centrum Limburg. 'Onderzoekers willen mensen ervan bewust maken dat een gezonde leefstijl de sleutel is tot de preventie van dementie', aldus Alzheimer Centrum Limburg.

Verkleinen kans op Alzheimer

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ en het Alzheimer Centrum Limburg zijn ervan overtuigd dat het verkleinen van de kans op dementie de beste optie is die we momenteel voorhanden hebben, aangezien er nog geen medicijn voor dementie is. Wetenschappelijke onderzoeken tonen namelijk aan dat verschillende leefstijlfactoren invloed hebben op het risico om dementie te krijgen. Gezonde voeding, regelmatig bewegen en nieuwsgierig blijven, spelen een belangrijke rol in het gezond houden van je hersenen. Die leefstijlfactoren en daarmee de kans op het krijgen van dementie kun je zelf beïnvloeden.

Medicijn tegen dementie?

De bewustwordingscampagne 'We zijn zelf het medicijn' heeft dan ook als doel om mensen te laten inzien dat ze al met kleine aanpassingen in hun dagelijks leven de kans op dementie op latere leeftijd kunnen verkleinen. De inhoud van het zogenoemde 'vaccin' heeft alles te maken met het stimuleren van een gezonde leefstijl. Het is dan ook geen 'echt' medicijn, waarvan het ook nog maar de vraag is of wetenschappers dat ooit zullen gaan vinden.

Stationsactie

Op het station van Maastricht waren vrijdagochtend wethouder Mara de Graaf-van Haasen en Beppie Kraft, ambassadeur van het Alzheimeronderzoekfonds Limburg, bij de actie aanwezig zijn. Op het station van Roermond bood wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne ondersteuning. In Venlo nam wethouder Frans Schatorjé het 'vaccin' in ontvangst. Speciaal voor de gelegenheid was ook Marco Blom, adjunct-directeur van Alzheimer Nederland in de provincie.

Hersengezondheid verbeteren

Naast de bewustwordingscampagne 'We zijn zelf het medicijn' bieden de Maastrichtse onderzoekers ook ondersteuning om mensen te helpen om hun leefstijl te verbeteren. Zo werd eerder dit jaar de MijnBreincoach-app gelanceerd. Deze helpt mensen om inzicht te krijgen in hun eigen hersengezondheid. Zo nodig worden tips en adviezen gegeven om de eigen leefstijl in positieve zin te veranderen. In haalbare, kleine stappen.

De campagne 'We zijn zelf het medicijn' van Alzheimer Centrum Limburg, in samenwerking met de Limburgse GGD's en de Provincie Limburg, loopt nog tot eind januari 2019. Meer informatie over het initiatief is te vinden via: www.wezijnzelfhetmedicijn.nl