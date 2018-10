Meeste zieken door voedselvergiftiging

In 2017 registreerde de NVWA meer uitbraken van voedselinfecties en –vergiftigingen dan in 2016. Of er afgelopen jaarmeer uitbraken waren of dat er alleen meer meldingen is niet bekend. De belangrijkste veroorzaker van ziekte-uitbraken door voedsel blijft het norovirus.