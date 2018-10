Negen op de tien kinderen ademen dagelijks giftige lucht in

Elke dag ademt ongeveer 93% van de kinderen in de wereld onder de leeftijd van 15 jaar (1,8 miljard kinderen) lucht in die zo vervuild is dat deze hun gezondheid en ontwikkeling ernstig in gevaar brengt. Dit heeft de WHO maandag bekendgemaakt.

Naar schatting 600.000 kinderen overleden

Tragisch genoeg sterven velen: WHO schat dat in 2016 600.000 kinderen zijn overleden aan acute infecties van de lagere luchtwegen veroorzaakt door vervuilde lucht. Een nieuw WHO-rapport over luchtverontreiniging en de gezondheid van kinderen: het voorschrift schone lucht onderzoekt de zware tol van zowel omgevingslucht (buiten) als huishoudelijke luchtvervuiling voor de gezondheid van de kinderen in de wereld, met name in landen met een laag en middelhoog inkomen. Het rapport wordt gelanceerd aan de vooravond van WHO's allereerste wereldwijde conferentie over luchtverontreiniging en gezondheid.

Zwanger

Het onthult dat wanneer zwangere vrouwen worden blootgesteld aan vervuilde lucht, ze eerder zullen bevallen en kleine kinderen met een laag geboortegewicht hebben. Luchtvervuiling heeft ook invloed op de neurologische ontwikkeling en het cognitieve vermogen en kan astma en kinderkanker veroorzaken. Kinderen die zijn blootgesteld aan hoge niveaus van luchtvervuiling lopen mogelijk een groter risico op chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten later in hun leven.

Snellere ademhaling, meer gif naar binnen

'Vervuilde lucht vergiftigt miljoenen kinderen en verpest hun leven', zegt dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. 'Dit is niet te verontschuldigen. Elk kind zou schone lucht moeten kunnen ademen, zodat het kan groeien en zijn volledige potentieel kan benutten. ' Een reden waarom kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van luchtverontreiniging, is dat ze sneller ademen dan volwassenen en dus meer verontreinigende stoffen opnemen. Ze wonen ook dichter bij de grond, waar sommige verontreinigende stoffen hun piekconcentraties bereiken - in een tijd dat hun hersenen en lichamen zich nog steeds ontwikkelen.

Hersenen

Pasgeborenen en jonge kinderen zijn ook gevoeliger voor huishoudelijke luchtvervuiling in woningen die regelmatig gebruikmaken van vervuilende brandstoffen en technologieën voor koken, verwarming en verlichting. 'Luchtvervuiling belemmert de hersenen van onze kinderen en beïnvloedt hun gezondheid op meer manieren dan we vermoedden. Maar er zijn veel ongecompliceerde manieren om de uitstoot van gevaarlijke verontreinigende stoffen te verminderen, 'zegt Dr Maria Neira, directeur van het ministerie van volksgezondheid, milieu en sociale determinanten van gezondheid bij de WHO.

Koken

'De WHO ondersteunt de implementatie van beleidsmaatregelen op het gebied van gezondheid, zoals het versnellen van de overgang naar schone kook- en verwarmingsbrandstoffen en -technologieën, het bevorderen van het gebruik van schoner vervoer, energiezuinige woningen en stadsplanning. We bereiden ons voor op lage-emissie-energieopwekking, schonere, veiligere industriële technologieën en beter gemeentelijk afvalbeheer, 'voegde ze eraan toe.