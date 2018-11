Rechter geeft groen licht voor afbouw SEH IJsselmeerziekenhuizen

Faillissementssituatie

De rechter-commissaris heeft op 25 oktober 2018 toestemming gegeven aan de curatoren voor een voortzetting van de activiteiten van de IJsselmeerziekenhuizen, waaronder de SEH in Lelystad. De curatoren hebben nauw contact onderhouden met de medische staf van het ziekenhuis. De medische staf heeft bij de curatoren aangegeven dat de zorg voor patiënten op termijn onder druk komt te staan.

Verantwoorde afbouw

Op basis van de berichten van de curatoren, is de rechter-commissaris van oordeel dat de komende periode moet worden gebruikt om de SEH af te bouwen. Het is aan curatoren om, in samenspraak met de medische staf, te bepalen welke periode voor een verantwoorde afbouw nodig is.

Oplossing

Het afbouwen van de zorg betekent overigens niet dat deze voorgoed verloren is. De curatoren blijven, samen met alle andere partijen, zoeken naar een meer toekomstbestendige oplossing voor de IJsselmeerziekenhuizen. Het is mogelijk dat in het kader van een doorstart alsnog besloten wordt om een SEH hulp in Lelystad te openen.