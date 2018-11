CBG: spierverslapper Inhibin kan ernstige hartproblemen veroorzaken

Beenkrampen

Inhibin (hydrokinine) wordt gebruikt voor de behandeling van nachtelijke beenkrampen. Het medicijn werd in 1990 door het CBG goedgekeurd en is sindsdien beschikbaar zonder recept.

Voortaan alleen op recept

Het CBG heeft besloten dat het medicijn Inhibin voortaan alleen nog maar op recept verkrijgbaar is. Tot vandaag kon iedereen dit zonder overleg met een dokter bij de apotheek kopen. 'Dit Collegebesluit is genomen na nieuwe inzichten', aldus het CBG.

Nieuwe data: verhoogd risico op hartproblemen

In de afgelopen tijd zijn er 2 wetenschappelijke studies gepubliceerd waar producten met kinine een verhoogde sterfte lieten zien. Het risico op bijwerkingen aan het hart (waaronder overlijden) bleek groter bij langdurig gebruik en bij patiënten die bepaalde hartritmestoornissen hebben of daar een verhoogd risico op hebben. Omdat kinine en hydrokinine een vergelijkbare werking hebben in het lichaam, is het aannemelijk dat hydrokinine ook een risico op hartritmestoornissen geeft.

1 op de 100 patiënten overlijdt

Uit een van de twee recente studies kan worden geschat dat wanneer 100 patiënten 1 jaar lang producten met kinine gebruiken er minimaal 1 patiënt extra overlijdt dan wanneer ze geen producten met kinine zouden gebruiken.

Alleen nog op recept verkrijgbaar

Door deze nieuwe inzichten heeft het CBG besloten om de zogenaamde afleverstatus van Inhibin te wijzigen van ‘Uitsluitend Apotheek’ naar ‘Uitsluitend Recept’. Vooral mensen met hartritmestoornissen moeten extra voorzichtig zijn. Doordat patiënten Inhibin nu op doktersrecept voorgeschreven krijgen, kunnen ze beter worden gecontroleerd op hartritmestoornissen of een verhoogd risico daarop.