St. Antonius lanceert beweegfilm voor sneller herstel

Fysiotherapeuten van het St. Antonius Ziekenhuis hebben een beweegfilm gemaakt om patiënten in het ziekenhuis te stimuleren om te bewegen. Het doel is om functieverlies bij patiënten tijdens de ziekenhuisopname te voorkomen, waardoor patiënten sneller herstellen. De film is sinds kort te zien op een apart kanaal van de tv’s op de patiëntenkamers in het St. Antonius Ziekenhuis.

“Bewegen is enorm belangrijk voor het herstel van patiënten”, aldus de fysiotherapeuten in het St. Antonius. “Tijdens een ziekenhuisopname liggen of zitten patiënten ongeveer negentig procent van de tijd waardoor de longinhoud, het uithoudingsvermogen en de spierkracht afneemt. Dat heeft weer tot gevolg dat het risico op complicaties toeneemt én de zelfstandigheid van patiënten afneemt. Na vijf dagen bedrust kunnen oudere patiënten vaak al niet meer de normale dagelijkse activiteiten uitvoeren. Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat de conditie, spierkracht en longfunctie van patiënten niet onnodig achteruit gaan tijdens een ziekenhuisopname.

Liggend, zittend of staand

Veel patiënten krijgen tijdens hun opname fysiotherapie om het herstel te bevorderen. Met de beweegfilm kunnen voortaan alle patiënten die in het ziekenhuis verblijven ook zelfstandig regelmatig oefeningen doen om in conditie te blijven. In de film zijn alle oefeningen te zien vanuit verschillende uitgangsposities: liggend in bed, zittend op een stoel of staand naast een bed. Het maakt dus niet uit hoe mobiel iemand is; oefenen is altijd mogelijk. De film bevat diverse onderdelen, waaronder sportoefeningen en een dansgedeelte. "Zo maken we bewegen tot iets leuks dat ook nog eens leidt tot een sneller herstel", aldus het St. Antonius.

Fysiek én mentaal sterker

Ruud Furman, patiënt in ons ziekenhuis, is enthousiast over de beweegfilm. “Bewegen is heel belangrijk, ook wanneer je ziek bent”, vertelt hij. Als hij zich goed genoeg voelt, probeert hij elke dag een aantal beenbewegingen en armoefeningen uit de film mee te doen. “Het is fijn om op die manier even bezig te zijn en zo je lichaam te versterken en te werken aan een sneller herstel. Het maakt je niet alleen fysiek sterker, maar vooral ook mentaal. Het bewegen geeft mij een positief gevoel en leidt af van mijn ziekte.”