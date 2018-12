Radboudumc 'levert' de meeste baby's op na vruchtbaarheidsbehandeling

De kans op een doorgaande zwangerschap na een vruchtbaarheidsbehandeling was in 2017 in het Radboudumc het grootst. 'Zowel voor de reguliere IVF, ICSI als de cryo behandelingen behaalde het Radboudumc dat jaar de beste cijfers van alle fertiliteitsklinieken in Nederland', zo heeft het RAdboudumc maandag bekendgemaakt.

Verschillende behandelingen

Wanneer zwanger worden niet vanzelfsprekend is, zijn er in Nederland verschillende behandelingen mogelijk. De bekendste en meest voorkomende zijn IVF, ICSI en CRYO. Wanneer bij de man in de zaadlozing geen zaadcellen aanwezig zijn, is voldoende zaad te winnen met een kleine ingreep bij de man door middel van een een punctie in de bijbal of de teelbal (PESA, respectievelijk TESE) en daarmee een ICSI uit te voeren. Maar hoe groot is nu de kans op een doorgaande zwangerschap, een zwangerschap die tien weken na een vruchtbaarheidsbehandeling nog intact is, door deze behandelingen? Onlangs maakte de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) deze cijfers over het jaar 2017 bekend op www.degynaecoloog.nl.

Hoogste landelijke percentage na IVF

Nooit eerder was het landelijke percentage zwangerschappen na IVF zo hoog als in 2017. Het totale succespercentage van IVF/ICSI per cyclus nam ten opzichte van 2016 toe van 34,2 naar 36,2 procent. In 2017 werden 1348 IVF of ICSI behandelingen in het Radboudumc uitgevoerd. Het aantal vrouwen dat zwanger werd) na een IVF behandeling was 114 (Nijmegen 25,2%, landelijk 18,8%). Voor de ICSI behandeling lag het Nijmeegse percentage op 32% ten opzichte van het landelijke percentage van 22,1%.

Cryo-cyclus

Ook de resultaten van de cryo-cyclus behandeling waren de beste van Nederland. De geavanceerde manier waarop de embryo’s worden ingevroren (vitrificatie) en het stadium waarin een embryo (blastocyst stadium; dag 5 na de bevruchting) in de baarmoeder wordt teruggeplaatst zijn volgens Liliana Ramos, hoofd van het fertiliteitslab, de belangrijkste succesfactoren hiervoor. Het percentage doorgaande cryo-zwangerschappen was hierbij met 24,5% ruim 8% hoger dan het gemiddelde van Nederland.

Goede resultaten bij mannelijke onvruchtbaarheid

Wanneer bij mannen in de zaadlozing geen zaadcellen aanwezig zijn, kan geprobeerd worden om via een kleine chirurgische ingreep zaadcellen te verkrijgen uit de bijbal (PESA behandeling) of uit de teelbal (TESE behandeling). Deze zaadcellen worden vervolgens gebruikt voor een ICSI-behandeling: in het laboratorium wordt dan een zaadcel in een eicel gebracht. In 2017 werd in Nederland bij 473 paren een ICSI TESE behandeling uitgevoerd.

40% van de landelijke ingrepen

In het Radboudumc, vonden 188 (dus 40% van de landelijk ingrepen) van die behandelingen plaats. Het percentage doorgaande ICSI TESE zwangerschappen na een punctie was in het ziekenhuis met 34,6% ruim 10% hoger dan het landelijk gemiddelde, bijna gelijk aan een regulier ICSI resultaat. Voor deze groep mannen is het zeer moeilijk om hun kinderwens te vervullen.

Vijf grootste afdelingen voorplantingsgeneeskunde

Het Radboudumc behoort tot de vijf grootste afdelingen voortplantingsgeneeskunde van Nederland. Naast de vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen biedt het Radboudumc expertisecentrum voor mannelijke onvruchtbaarheid behandelingen zoals PESA en TESE.