UMCG start met een onderzoek naar het risico op dementie

Het UMCG start met een studie naar beschermende en risicofactoren voor dementie onder volwassenen van 40-60 jaar, waarvan in de afgelopen maanden bij een van hun ouders de diagnose ziekte van Alzheimer of Vasculaire Dementie is gesteld.

Dementie is een ouderdomsziekte. De kans is één op vijf dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Bij vrouwen is dit zelfs één op drie, doordat de levensverwachting van vrouwen hoger is. In Nederland zijn er nu ongeveer 270.000 mensen met dementie; dit aantal zal in de komende jaren sterk stijgen doordat mensen steeds ouder worden.

Verhoogd risico als ouder dementie heeft

Zodra bij een van de ouders dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, is vastgesteld, blijkt dat hun kinderen meer informa­tie willen over hun eigen risico op het krijgen van dementie. Mensen met een ouder met dementie hebben een twee tot drie keer zo hoog risico op het ontwikkelen van dementie, in vergelijking met mensen zonder een ouder met dementie.

Doel onderzoek

Het UMCG start met een studie naar beschermende- en risicofactoren voor dementie onder volwassenen van 40-60 jaar met een ouder bij wie de diagnose ziekte van Alzheimer of Vasculaire Dementie is gesteld. Het doel van dit onderzoek, ook wel de Demin-studie genoemd, is om na te gaan in hoeverre deze groep van volwassenen bereid is deel te nemen aan een dergelijke studie. Alle deelnemers ontvangen een op maat gemaakt leefstijladvies om het risico op dementie te verkleinen. Onderdeel van de studie is om na te gaan of zij dit advies ook gaan opvolgen.

Meten van beschermende- en risicofactoren voor dementie

Bij deelnemers aan de studie wordt via vragenlijsten en lichamelijk onderzoek 13 beschermende en risicofactoren voor dementie gemeten, zoals beweging, voeding, alcoholgebruik, roken, nier, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, eenzaamheid en depressie, cognitieve activiteiten, bloeddruk, cholesterol en obesitas. De deelnemers worden een jaar gevolgd. Hierbij wordt gekeken in hoeverre er wijziging optreedt in de 13 factoren, waardoor hun risico op dementie verandert. Deelnemers krijgen informatie over dementie, erfelijkheid van dementie en de beschermende- en risicofactoren voor dementie. Daarnaast krijgen zij inzicht in hun (hersen)gezondheid en een op maat gemaakt leefstijladvies.

De studie wordt uitgevoerd door de afdelingen Epidemiologie, Ouderengeneeskunde en het Alzheimer Centrum Groningen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG); zij werken hierbij samen met 21 verschillende geheugenpoli’s in heel Nederland.