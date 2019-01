Slechte start voor nieuw landelijk afslankprogramma

De helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Mensen met overgewicht lopen een verhoogd risico op ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Met een nieuw tweejarig leefstijlprogramma in de basisverzekering wil staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mensen kosteloos gezonder leren leven. Het nieuwe leefstijlprogramma is onderdeel van het Nationale Preventieakkoord van de Rijksoverheid en zit per 1 januari in de basisverzekering.

De Monitor: zeker 40 zorggroepen bieden leefstijlprogramma niet aan

3,5 miljoen Nederlanders kunnen in 2019 aanspraak maken op deze zogeheten GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie). Omdat het programma onder de huisartsenzorg valt, gaat het niet ten koste van het eigen risico van verzekerden. Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele sessies met een leefstijlcoach en duurt in totaal twee jaar. De ruim 100 regionale zorggroepen zouden een contract moeten gaan afsluiten met de zorgverzekeraar en zorgen voor een aanbod van leefstijlcoaches. De Monitor deed een telefonische rondgang langs 80 zorggroepen en zeker de helft daarvan geeft aan de GLI niet te gaan aanbieden in januari. Het gaat om zorggroepen in alle delen van het land.

‘Budget is druppel op de gloeiende plaat’

‘We onderschrijven de insteek van het programma,’ legt Wietze Eizenga, voorzitter van een zorggroep van 240.000 patiënten in Utrecht, uit. ‘Maar het is niet goed geregeld. Het landelijke budget is met 6,5 miljoen voor 2019 veel te beperkt, onduidelijk is wat er gebeurt als het budget overschreden wordt.’ Ook Zorggroep Katwijk (62.000 patiënten) gaat het programma niet aanbieden. Voorzitter Huug van Duijn: ‘Er komen heel veel mensen voor in aanmerking, maar we kunnen er maar een paar per praktijk doorsturen. Bovendien hebben we nog helemaal geen leefstijlcoaches hier in Katwijk.’ In Drenthe, één van de regio’s waar het percentage mensen met overgewicht het hoogst is, gaat zorggroep HZD (483.000 patiënten) voorlopig geen contract afsluiten. Manager Siska van der Vlugt: ‘Het idee achter het leefstijlprogramma is goed, maar met dit budget is het een druppel op de gloeiende plaat. We kunnen er te weinig mensen mee helpen.’

Staatssecretaris: ‘Geen vliegende start’

Om toch aan hun zorgplicht te kunnen voldoen, zullen de zorgverzekeraars de leefstijlcoaches die er zijn, zelf moeten contracteren of hun klanten de rekening achteraf laten indienen. Staatssecretaris Blokhuis erkent de slechte start van het programma en kan niet garanderen dat iedereen deze maand overal van start kan met een leefstijlcoach: ‘We zien dat het op 1 januari 2019 in ieder geval niet de vliegende start heeft die we hadden gehoopt. Maar ik span mij er wel voor in om het in 2019 […] tot een succes te maken. Dat zal in sommige regio’s later zijn dan gepland.’ Het budgetplafond mag volgens Blokhuis geen struikelblok zijn: ’Het is geen keihard plafond. Als blijkt dat dit een succes wordt en we daar meer geld voor moeten reserveren, dan gaan we dat gesprek aan.’