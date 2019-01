Griepepidemie lijkt minder dan voorgaande jaren

De griepepidemie in Nederland verloopt tot nu toe minder hevig dan in de afgelopen drie jaar. Dit heeft Nivel bekendgemaakt.

Lager

In de vierde week van 2019 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 68 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de zevende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000, maar lager dan voorgaande week. De huisarts ziet relatief veel kinderen van 0 t/m 4 jaar met IAZ.

Passen voor de tijd van het jaar

Bij een deel van de patiënten met influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) zijn neus- en keelmonsters afgenomen, die bij onze samenwerkingspartner RIVM geanalyseerd worden (www.rivm.nl/griep). De cijfers voor andere symptomen en aandoeningen zijn passend bij de tijd van het jaar. Vanwege het uitblijven van een deel van de datalevering is de populatie waarover gerapporteerd wordt kleiner dan normaal.