EU-subsidie van 15 miljoen voor onderzoek microbioom en leverziekten

MICROB-PREDICT-project

'In het 6 jaar durende MICROB-PREDICT-project bundelen microbioom experts, technologische experts, artsen, patiëntenorganisaties waaronder European Liver Patients’ Association (ELPA) en de European Association for the Study of the Liver (EASL) hun krachten om te begrijpen hoe het humane microbioom bijdraagt aan de ontwikkeling van decompensatie van levercirrose en acuut op chronisch leverfalen. De onderzoekers gebruiken de gegevens van meer dan 10.000 patiënten uit drie bestaande projecten (GALAXY, LIVERHOPE, PREDICT), om nieuwe op het microbioom gebaseerde tests en diagnostische hulpmiddelen te ontwerpen', aldus het LUMC.

Grote impact

Chronische leverziekte in het eindstadium (cirrose) is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit en heeft een grote sociaaleconomische impact vanwege de hoge kosten voor gezondheidszorg en het onvermogen van de patiënt om te werken of werk te zoeken.