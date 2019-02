Primeur: allernieuwste hartlongmachine door St. Antonius in gebruik genomen

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, na een lange testperiode, de allernieuwste en meest innovatieve hartlongmachine in gebruik genomen. Dit meldt het Antonius maandag.

Bevordert herstel patiënt

Een hartlongmachine neemt de bloedsomloop en longfunctie van de patiënt over tijdens een (open)hartoperatie. Deze nieuwste machine bevordert het herstel van patiënten na de operatie en is gebruiksvriendelijker voor de perfusionist.

Peter van den Barselaar, perfusionist in het St. Antonius. 'Als perfusionist heb ik de taak om tijdens een openhartoperatie de bloedsomloop en longfunctie van de patiënt volledig over te nemen. Daarvoor gebruik ik de hartlongmachine. Patiënten die een dergelijke operatie ondergaan zijn vaak steeds ouder, en hebben ook vaker meerdere aandoeningen. Des te belangrijker om ook deze oudere, kwetsbaardere patiënten goed en veilig door een operatie heen te begeleiden', stelt Van den Barselaar.

1 infoscherm

'De nieuwe machine maakt het mogelijk om de ondersteuning tijdens de operatie beter af te stemmen op de patiënt. Om de bloedsomloop en longfunctie te bewaken, hoef ik nu niet meer op 11 verschillende schermen te kijken, maar zie ik alle informatie op één enkel scherm. Zo kan ik sneller bijsturen als het nodig is, wat belangrijk is voor het herstel van bijvoorbeeld de hersenfunctie en nierfunctie na de operatie. Herstellen de vitale functies goed, dan herstelt de patiënt ook beter', aldus Van den Barselaar

Innovatieve hartlongzorg

Eind 2017 is de eerste nieuwe hartlongmachine al in proef- en testopstelling geplaatst in het St. Antonius. 'Een logische plek, vertelt Ivo Pans directeur cardiovasculair van leverancier Medtronic, want het ziekenhuis staat bekend als één van de meest innovatieve Hartlongcentra in Nederland. Toen we die eerste machine plaatsten had het St. Antonius de wereldprimeur: het allereerste ziekenhuis met deze innovatie in huis. In nauwe samenwerking hebben we een jaar lang in laboratoriumsetting de nieuwe machine getest en mensen opgeleid om ermee te werken.' In totaal heeft het St. Antonius negen van de geavanceerde machines aangeschaft die inmiddels allemaal operationeel zijn. Vanaf nu wordt iedere hartoperatie in het St. Antonius ondersteund met de beste apparatuur die er op dit moment bestaat.

Unieke koppeling met EPD

De nieuwe machine past helemaal bij de chirurgische technieken van deze tijd, waarbij via steeds kleinere openingen (minimaal invasieve chirurgie) wordt geopereerd. Deze manier van opereren vereist apparatuur met meerdere gekoppelde pompen, meerdere drukmeetunits en uitgebreide veiligheidssystemen.

Data

Van den Barselaar: 'Al deze functies houdt een perfusionist tijdens de operatie in de gaten. Met de nieuwe machines kan het operatieteam deze operaties nóg nauwkeuriger en gerichter uitvoeren. Uniek is dat we als eerste ziekenhuis in de wereld deze nieuwe hartlongmachines gekoppeld hebben aan het elektronisch patiëntendossier, het EPD', zegt Van den Barselaar. 'Hierdoor zijn alle medische gegevens tijdens de operatie beschikbaar en worden ze ook een deel van het medisch dossier. De machines verzamelen data en door deze te analyseren, krijgen we meer inzicht in wat goed gaat en wat nog beter kan tijdens een operatie. 'Goede dataregistratie is steeds belangrijker, niet alleen voor controle achteraf maar ook om de zorg te verbeteren.'

Cijfer

Ook de kwaliteit van de perfusionisten vaart wel bij de nieuwe machine verwacht Van den Barselaar. De machine geeft na iedere operatie een cijfer aan de perfusionist. 'Dat is wel even wennen', zegt hij. 'Scoor je een 8, dan betekent dat dat het nóg beter kan. Door jezelf steeds te blijven vergelijken met collega’s en daarover in gesprek te gaan, leren we van elkaar en kunnen we ons verder verbeteren. Het zal ons team en daarmee de kwaliteit van zorg voor onze patiënten naar een nóg hoger niveau tillen, daar ben ik van overtuigd.'