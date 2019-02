Griepepidemie Nederland houdt al 10 weken op rij aan

De griepepidemie in Nederland houdt al 10 eken op rij aan. 'In week 7 van 2019 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 94 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners', zo heeft Nivel bekendgemaakt.