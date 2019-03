Personen zonder zorgverzekering krijgen toch recht op medische zorg

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid en Welzijn heeft de harde eis van een verzekeringsplicht geschrapt voor personen waarvan het vaak moeilijk is om de benodigde gegevens te krijgen en te achterhalen of ze verzekerd of verzekeringsplichtig zijn zoals vaak het geval is bij verwarde personen. Dit meldt het ministerie van VWS woensdag.

Verward gedrag

Vanaf deze maand hebben personen zonder zorgverzekering daarom recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is. Het gaat vaak om personen met verward gedrag.

In actie na noodoproep Straatdokters Nederland

Blokhuis heeft de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aangepast na een noodoproep van de Straatdokters Nederland eind vorig jaar. Zij constateerden dat personen met verward gedrag en ook dak- en thuislozen, waaronder veel jongeren, op hun meest kwetsbare momenten verstoken blijven van zorg, of dat het vaak lang duurt voordat de nodige stappen worden gezet. Daar moet met deze nieuwe regeling een eind aan komen.

Mensen niet in de kou laten staan

Blokhuis: 'In een welvarend land als Nederland kan het niet zo zijn dat we mensen zo in de kou laten staan, zeker niet op hun zwakste momenten. Ik ben heel blij dat ik deze groep nu meer zekerheid kan bieden en trots op de Straatdokters die deze groep niet los heeft gelaten met een dringende oproep aan de politiek om dit op te lossen. De eerste belangrijke stap is gezet.'

Voorlichting over nieuwe regeling voor zorgprofessionals

Daarmee zijn we er nog niet. Een van de punten waar nog verbetering mogelijk is, is de bekendheid met deze regeling. Ook de oude regeling, die er in voorzag dat deze groep onverzekerden alleen recht had op spoedeisende hulp, was niet heel bekend. Daar komt deze uitbreiding nog bij. Informatie over de regeling staat op de website van het CAK en vorige week zijn alle Nederlandse zorgaanbieders schriftelijk geïnformeerd. Daarnaast gaat een groep voorlichters speciaal op pad met als doel de ziekenhuizen, ggz instellingen, huisartsen, verpleegkundigen en specialisten te praten. Het gaat dan ook om mensen die werken in financiële en administratieve functies.

Met terugwerkende kracht tot maart 2018

De schatting is dat het om circa 6.250 onverzekerde mensen gaat. Met de regeling is in 2019 4,8 miljoen euro gemoeid. De regeling geldt bovendien met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018. De oorspronkelijke Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden, bedoeld ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag, stamt uit maart 2017. Deze was beperkt tot spoedeisende zorg.