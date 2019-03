App voor patiënten met medicijnen tegen kanker

Patiënten die chemo- of immuuntherapie krijgen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, kunnen vanaf nu alle informatie over hun behandeling makkelijk raadplegen en delen met hun naasten dankzij een app. Dit digitale hulpmiddel voor smartphone of tablet komt naast het papieren patiëntinformatiedossier, dat ook blijft bestaan.

De app biedt veel voordelen. “Die heb je altijd bij je, in tegenstelling tot de dikke map die patiënten ook krijgen”, vertelt internist-hematoloog Eva de Jongh. “Ook verwijst de app direct naar betrouwbare externe digitale bronnen. En hij bevat altijd de meest actuele informatie.”

Het gaat bij chemo- of immuuntherapie voor het grootste deel om patiënten met een vorm van kanker of soms een chronische ontstekingsziekte. De Jongh: “Zij krijgen een grote hoeveelheid informatie, die best overweldigend en onoverzichtelijk kan zijn. Het gaat bijvoorbeeld over de diagnose, het ziektebeeld, behandelplan en behandelteam. Alles is nieuw en onbekend. En dan zijn daar ook nog de leefregels die je in acht moeten nemen in verband met de therapie. Is een bijwerking normaal, of moet je er contact over opnemen met ons? Wat mag je wel en niet eten? De app geeft direct het antwoord. Je kan zelfs ter plekke op een feestje opzoeken of je iets mag eten dat wordt aangeboden.”

De artsen en het team van de Dagbehandeling Oncologie, waar de therapie gegeven wordt, hopen patiënten hiermee houvast en een extra steun te geven in een toch al zware tijd. De app helpt de patiënt ook mee om zijn of haar situatie makkelijker te bespreken of uit te leggen aan de omgeving. De gratis app is te vinden door uit de appstore ‘ASz Behandelpad 2.0’ te installeren en te gaan naar het onderdeel ‘Medicijnen tegen kanker’. In diezelfde overkoepelende app zitten overigens ook onderdelen over de Intensive Care, protheses en longkanker. Het Albert Schweitzer ziekenhuis streeft ernaar om van steeds meer behandeltrajecten een app aan te bieden voor het gemak van patiënten en hun familie.