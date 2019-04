Ruim 800 bijwerkingen van implantaten gemeld in 2018

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) ontving in 2018 162 meldingen van vermoede bijwerkingen. De meldingen gingen over 181 implantaten. Het totaal aantal bijwerkingen waarover meldingen binnenkwamen was 842. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2018 van het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten.

Een implantaat is een hulpmiddel dat om medische of cosmetische redenen lange tijd in het lichaam wordt geplaatst. Een implantaat kan – net als medicijnen – ook bijwerkingen veroorzaken. Via het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten kunnen burgers en zorgverleners gezondheidsklachten door implantaten melden. Door het ontvangen van meldingen kan het MEBI mogelijke bijwerkingen van implantaten in een vroeg stadium signaleren.

Implantaten en gezondheidsklachten

Veruit de meeste meldingen gingen over gezondheidsklachten door een borstimplantaat. Daarna volgden op afstand meldingen over knie- of heupprothesen. De gezondheidsklacht die het meest genoemd werd, is vermoeidheid. Ook het verlies van persoonlijke zelfstandigheid bij dagelijkse activiteiten en (gewrichts)pijn worden regelmatig gemeld.

Attenderingen

In 2018 bracht het MEBI op basis van binnengekomen meldingen twee attenderingen uit. Hiermee waarschuwt het MEBI zorgverleners (en patiënten) voor mogelijke bijwerkingen van een implantaat. Het ging om een attendering over een maagband en een attendering over een koperspiraal.

Borstimplantaten

Net als in 2017 gaan de meeste meldingen over borstimplantaten. Het MEBI beoordeelt elke (nieuwe) melding over borstimplantaten en blijft de meldingen goed in de gaten houden. De meldingen over borstimplantaten betreffen vooral bekende gezondheidsklachten. Tot nu toe was er geen reden om een signalering of attendering uit te brengen over de gemelde bijwerkingen. Het MEBI blijft onderzoek naar borstimplantaten nauwlettend volgen.

Aantal meldingen beperkt

Het aantal mensen dat een melding deed was 162. Daarvan waren er 151 afkomstig van burgers en 11 van zorgverleners. De jongste patiënt waar een melding over binnenkwam was 22 jaar, de oudste 84. Het aantal meldingen dat in deze opstartfase van het MEBI is binnengekomen is nog beperkt. Nu het MEBI goed is ingeregeld, werkt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan meer bekendheid van het meldpunt.