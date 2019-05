Medisch tuchtcollege: 'Tandartsen niet bevoegd voor Botox- en fillerbehandelingen'

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) heeft met belangstelling kennis genomen van de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam van 16 april 2019. In deze uitspraak heeft het Tuchtcollege geoordeeld dat tandartsen alleen bevoegd zijn tot het geven van injecties voor zover deze een tandheelkundig doel hebben.

'Geen tandheelkundig doel'

'Het om cosmetische redenen geven van botox- en fillerinjecties in het gezicht dient geen tandheelkundig doel. Naar het oordeel van de tuchtrechter zijn tandartsen dan ook niet bevoegd om deze injecties te doen', aldus dr. Catharina Meijer, cosmetisch arts en sinds 4 jaar voorzitter van de NVCG.

Tandarts geen arts

De NVCG is bezorgd over de wildgroei aan tandartsen die ten onrechte medisch cosmetische behandelingen in het gezicht doen. De NVCG is zeer tevreden met het feit dat het Tuchtcollege nu duidelijk heeft gemaakt dat tandartsen deze behandelingen niet mogen doen. Tandartsen zijn geen arts en zijn om die reden op grond van de wet BIG niet bevoegd om deze behandelingen te doen. De NVCG vertrouwt erop dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd handhavend zal optreden tegen tandartsen die deze behandelingen alsnog blijven aanbieden.

Schoonheidsspecialisten

Door inspanningen van de overheid, de NVCG en andere medisch specialismen is de regulering van de cosmetische sector voor artsen inmiddels sterk verbeterd. Het grotere gevaar lijkt nu te komen van niet-artsen, waaronder tandartsen en ook schoonheidsspecialisten. Zo is bij schoonheidsspecialisten de zogenaamde hyaluronpen favoriet. Hierbij worden de fillers niet geïnjecteerd maar onder hoge druk door de huid ‘geschoten’, met gevaar voor afsterving van de huid en andere complicaties. 'De NVCG pleit voor aanscherping van de wetgeving ter bescherming van de patiënt tegen bestaande en nieuwe medische technieken door niet-artsen. Zo zou verstrekking aan onbevoegden van Fillers, Botox en medische apparatuur aan strenge regelgeving onderhevig moeten zijn', aldus dr. Catharina Meijer.

Wet BIG

Artsen zijn op grond van de wet BIG bevoegd om injectiebehandelingen, waaronder Botox en fillers, uit te voeren mits de arts bekwaam is. Artsen kunnen deze bekwaamheid verwerven door aanvullende opleiding te doen en door het opbouwen van voldoende ervaring.

2-jarige opleiding

Om erkend cosmetisch arts te worden moet een 2-jarige opleiding gevolgd worden. Voor patiënten is het tot op heden lastig om te weten welke arts bevoegd en bekwaam is voor Botox- en fillerbehandelingen. De NVCG is mede om die reden heel blij dat per 1 juli a.s. het profielspecialisme cosmetische geneeskunde eindelijk een feit is. Na 1 juli a.s. geldt dat cosmetisch artsen, die geregistreerd zijn als profielspecialist, aantoonbaar bevoegd én bekwaam zijn voor Botox en fillerbehandelingen.