Aantal verpleegkundigen toegenomen

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. De werkdruk onder verpleegkundigen is bovengemiddeld hoog. Dit meldt het CBS op basis van lopend onderzoek.

Eind 2017 werkten ruim 186 duizend geregistreerde verpleegkundigen in een beroep binnen of buiten de zorg. Dat zijn er ruim 12 duizend, of 7 procent, meer dan in 2014. Binnen de zorg werkten eind 2017 ruim 171 duizend verpleegkundigen, bijna 6 procentmeer dan drie jaar eerder.

Vooral in instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal verpleegkundigen toe, met ongeveer 7,7 duizend. De ziekenhuizen kenden een groei van 3 duizend verpleegkundigen. Bij de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GHZ) nam het aantal verpleegkundigen juist af, met respectievelijk ruim 7 procent en bijna 5 procent. Tussen 2015 en 2017 daalde het aantal bedden in de GGZ van 16,7 duizend naar 15,5 duizend.

Buiten de zorg nam het aantal verpleegkundigen met bijna 21 procent toe, van 12,6 duizend in 2014 naar 15,2 duizend in 2017. Verpleegkundigen buiten de zorg werken bijvoorbeeld als brandweerverpleegkundige, in het onderwijs of bij interne arbodiensten.