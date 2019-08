Nieuwe bloedtest om Alzheimer al in zeer vroeg stadium te signaleren

Een bloedtest, om in een vroeger stadium veranderingen in de hersenen als gevolg van de ziekte van Alzheimer te detecteren, is een stap dichter bij de realiteit gekomen. Dit heeft de Washington University School of Medicine bekendgemaakt.

Alzheimer-eiwit

20 jaar eerder

Tot twee decennia voordat mensen het karakteristieke geheugenverlies en de verwarring van de ziekte van Alzheimer ontwikkelen, beginnen zich schadelijke klonten eiwit op te bouwen in hun hersenen. Nu is een bloedtest om dergelijke vroege hersenveranderingen op te sporen een stap dichter bij klinisch gebruik gekomen.

Amyloïde beta in bloed meten

Onderzoekers van de Washington University School of Medicine in St. Louis melden dat ze de niveaus van de Alzheimer-eiwit amyloïde beta in het bloed kunnen meten en dergelijke niveaus kunnen gebruiken om te voorspellen of het eiwit zich in de hersenen heeft opgehoopt. Wanneer bloedamyloïdspiegels worden gecombineerd met twee andere belangrijke risicofactoren van Alzheimer - leeftijd en de aanwezigheid van de genetische variant APOE4 - kunnen mensen met vroege Alzheimer-hersenveranderingen met een nauwkeurigheid van 94% worden geïdentificeerd, aldus de studie.