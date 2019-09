Beter om ademhaling te vroeg geboren baby te stimuleren dan over te nemen

Overname van de ademhaling bij te vroeg geboren baby’s kan schadelijk zijn. In plaats daarvan is het beter om de spontane ademhaling te stimuleren. NICU-verpleegkundige Janneke Dekker van het LUMC onderzocht hoe je dat het beste kunt doen. Ze promoveerde op 10 september 2019.

Ondersteuning nodig

'Veel te vroeg geboren baby’s ademen zelf, maar hebben ondersteuning nodig omdat ze zelf niet genoeg kracht en uithoudingsvermogen hebben. We willen de ademhaling liever niet overnemen, omdat dat schade kan veroorzaken aan de organen die nog in ontwikkeling zijn', legt Dekker uit.

Aanraken, extra zuurstof of cafeïne

Ze onderzocht drie manieren om de spontane ademhaling van te vroeg geborenen te stimuleren: aanraking van bijvoorbeeld de voetjes of de rug, het geven van een hoge concentratie zuurstof via een maskertje, waarna dit zorgvuldig wordt afgebouwd, en toediening van cafeïne via de navelstreng.

Combinatie het beste

Dekker concludeert in haar proefschrift dat alle drie de methodes los van elkaar effectief zijn, maar dat een combinatie waarschijnlijk het beste zou zijn. 'De vraag blijft hoe we die combinatie moeten maken. Tijdens de eerste momenten na de geboorte gebeurt er zoveel en zijn er al zoveel handen aan het bed. De vraag is wat prioriteit heeft.' Ook staan nog praktische vragen open, zoals of je beter het voetje of de rug kunt aanraken, hoe de zuurstofconcentratie het beste op- of afgebouwd kan worden en op welk moment je de cafeïne het beste kunt toedienen.

Inzoomen op fysiologische veranderingen

Vragen waar Dekker wellicht zelf in de toekomst een antwoord op heeft. Zij vervolgt haar onderzoek namelijk in Melbourne, waar ze als postdoc-onderzoeker gaat inzoomen op de fysiologische veranderingen die plaats vinden tijdens de eerste ademhalingen na de geboorte.

Dubbelrol

'Mijn plan is om uiteindelijk weer aan de slag te gaan als verpleegkundige op de neonatale intensive care (NICU). De dubbelrol van onderzoeker en NICU-verpleegkundige beviel me heel goed. Hierdoor kunnen vraagstukken uit de praktijk worden omgezet in onderzoeksideeën en andersom. Ook kan ik mijn ervaring als verpleegkundige gebruiken om ouders te informeren over de onderzoeken en tegelijkertijd vragen van ouders beantwoorden over geboorte en opname op de NICU.' Janneke Dekker promoveerde bij prof.dr. A.B. te Pas afdeling Neonatologie en prof.dr. S.B. Hooper Monash University, Melbourne, Australië.