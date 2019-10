Inspectie roept binnenkort maagzuurremmers terug: mogelijk kankerverwekkende stof in de medicijnen

Binnenkort zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd maagzuurremmers terugroepen, omdat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten.

Dit heeft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws ontdekt. Het betreft maagzuurremmers met de stof ranitidine. Zo'n 150.000 mensen krijgen dit type maagzuurremmer voorgeschreven. Maar ook zonder recept zijn deze maagzuurremmers te koop bij drogisterijen. Het is nog onduidelijk welke medicijnen de inspectie gaat terugroepen en of dat mogelijk ook om medicijnen gaat die patiënten al thuis hebben. Het is ook nog niet bekend wanneer deze medicijnen uit schappen zullen worden gehaald. Begin volgende week zal de inspectie meer details bekendmaken.

Mogelijk zijn de maagzuurremmers met ranitidine vervuild met de kankerverwekkende stof nitrosamine, ook wel bekend als NDMA. Dit is waarschijnlijk gebeurd tijdens de productie van de medicijnen. Het is nog niet officieel bevestigd dat deze kankerverwekkende stof ook in de Nederlandse partijen van deze geneesmiddelen zit.

Over de schadelijkheid van DNMA is nog weinig bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Het is tot nu toe alleen op dieren getest en toen bleek het kankerverwekkend te zijn. Later dit jaar wordt bekend welk effect het op mensen heeft.

Franse en Duitse autoriteiten hebben al eerder maagzuurremmers teruggeroepen. Ook zijn er verschillende fabrikanten en drogisterijen die hun geneesmiddelen al uit de schappen hebben gehaald. Nederland wacht te lang met het ondernemen van actie, zo laat medicijndeskundige Dick Bijl aan RTL Nieuws weten. Al op 13 september kwamen de eerste berichten over de vervuiling. Maar de Inspectie zegt tegen RTL Nieuws: 'Het is belangrijk dat patiënten niet zomaar stoppen met hun geneesmiddelen. Er is geen acuut risico.'