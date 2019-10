Betere diagnose doordat cardioloog al 'meekijkt' in ambulance

Onnodig

'Patiënten hoeven hierdoor minder vaak onnodig naar de eerste hulp, waardoor de druk op de Spoedeisende Hulpafdelingen vermindert', aldus het LUMC. Meer dan de helft van de patiënten die zich bij de huisarts of ambulance met hartklachten meldt, wordt naar de eerste hulppost van een ziekenhuis gebracht, terwijl de klachten achteraf niet spoedeisend bleek te zijn.

HARTc

Snelle afstemming tussen ambulancepersoneel en een cardioloog vormt de kern van het project HARTc, dat is opgezet door het Hart Long Centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met de ambulancevoorziening Hollands-Midden, de algemene ziekenhuizen en huisartsen in de regio. HARTc staat voor Hollands-Midden Acute Regionale Triage Cardiologie. Het LUMC werkt binnen het project samen met het Groene Hart Ziekenhuis, Alrijne Ziekenhuis, de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAVHM), huisartsen en zorgverzekeraars.

Real-time medische gegevens

Na een melding van acute hartklachten doet het ambulancepersoneel een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt rechtstreeks contact gelegd met een cardioloog uit een van de betrokken zorginstellingen die stand-by staat. De arts ziet op een scherm de real-time medische gegevens van de patiënt in de ambulance, zoals hartslag, hartfilmpje en ademhalingsfrequentie.

App

Daarnaast ziet de cardioloog dankzij een nieuw ontwikkelde app de actuele beddencapaciteit in alle ziekenhuizen in de regio. Op basis van al deze gegevens, én de wens en voorgeschiedenis van de patiënt, beoordeelt de cardioloog of de patiënt naar een ziekenhuis moet en welk type zorg hij daar moet ontvangen. Patiënten die volgens de cardioloog thuis kunnen blijven, worden overgedragen aan hun huisarts.

Mogelijk landelijke toepasbaarheid

Initiators van het project zijn Martin Schalij, hoogleraar en afdelingshoofd Cardiologie van het LUMC en Mark Boogers, cardioloog in het LUMC. 'Patiënten en huisartsen reageerden erg positief op de pilot', zegt Boogers. 'De noodzaak van het project is duidelijk, want door vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal de drukte in de ziekenhuizen alleen maar toenemen. We hopen dat dit nieuwe triageplan in de toekomst landelijk kan worden toegepast. Het kan ook worden uitgerold naar andere vakgebieden om onnodige ziekenhuisbezoeken te voorkomen.' Boogers vertelt dat Enrico de Koning, promovendus bij het Hart Long Centrum, de resultaten van het project evalueert. 'We verwachten vast te stellen dat er meer mensen thuis kunnen blijven, dat ambulances sneller het juiste ziekenhuis bereiken en dat de zorgkosten afnemen.'