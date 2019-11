Elke dag 8 Nederlanders met diagnose extreem dodelijke alvleesklierkanker

Per jaar overlijden er ruim 2.800 Nederlanders aan alvleesklierkanker en ongeveer evenveel patiënten krijgen jaarlijks de diagnose. 'Dat zijn 8 Nederlanders per dag. De diagnose is zo goed als een doodvonnis vanwege de schrikbarend slechte prognose; na 5 jaar is slechts 9% van de patiënten nog in leven', zo meldt de Maag Lever Darm Stichting donderdag op Wereld Alvleesklierkanker Dag.

Initiatief landelijk Deltaplan Alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker is daarmee één van de meest dodelijke vormen van kanker. Daarom nemen de 15 expertisecentra voor alvleesklierkanker in Nederland verenigd in de Dutch Pancreatic Cancer Group, het patiëntenplatform Living With Hope en de Maag Lever Darm Stichting het initiatief tot het landelijke Deltaplan Alvleesklierkanker. Het Deltaplan wil wetenschappelijk onderzoek versnellen, de handen ineenslaan om de beste behandeling voor iedereen beschikbaar te maken en te werken aan een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

'Zaak van leven of dood'

De vooruitzichten voor alvleesklierkanker zijn nog altijd slecht. In de afgelopen 30 jaar is op bijna alle vormen van kanker flinke vooruitgang geboekt in overleving. Helaas niet bij alvleesklierkanker. ‘Deltaplan Alvleesklierkanker heeft een ambitieus plan om een 10-jaar durend onderzoek voor alle patiënten met alvleesklierkanker te verwezenlijken. Patiënten worden hiervoor benaderd in elk expertisecentrum en waar mogelijk in andere ziekenhuizen ook.

Onderzoek van 10 jaar

Binnen dit 10 jaar durend onderzoek zullen diverse andere onderzoeken plaatsvinden. Op die manier hoeft niet telkens de volledige logistiek van een wetenschappelijk onderzoek opgestart te worden. Hierdoor kan onderzoek efficiënter, goedkoper en beter verlopen en kan meer onderzoek verricht worden.’, vertelt Prof. Dr. Marc Besselink oncologisch chirurg van Amsterdam UMC en één van de voorvechters van het Deltaplan. ‘De enige manier waarmee we de vooruitzichten voor patiënten kunnen verbeteren is door wetenschappelijk onderzoek in een breed samenwerkingsverband. Dit kan letterlijk het verschil tussen leven en dood betekenen. Voor een dergelijk initiatief is geld nodig, veel geld.'