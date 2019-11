Zorgverzekeraars mogen toestemming eisen voor ongecontracteerde zorg

De verzekeraar mag de zorgverlening afhankelijk stellen van zijn voorafgaande toestemming, zolang hij alleen zorginhoudelijke criteria gebruikt bij het verlenen van die toestemming. Hij mag daarbij onderscheid maken tussen zorgverleners met wie hij wel of geen contract heeft gesloten. Voor de zorgverlener met wie wel een contract over de levering van zorg is afgesloten, ligt de zorginhoudelijke beoordeling namelijk al in dat contract besloten.

Bij niet-gecontracteerde zorgverleners is dat uiteraard niet het geval. Uit de voorwaarden van de onderzochte naturapolissen blijkt niet dat de verzekeraars de Zorgverzekeringswet overtreden. De NZa moet ook kijken of de uitvoeringspraktijk deugt, maar de voorbeelden die Zorghuis daarvan geeft, zijn onvoldoende reden voor nader onderzoek. Daarom is het handhavingsverzoek van Zorghuis terecht afgewezen.