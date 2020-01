Miljoenen euro's voor stamceltherapie bij te vroeg geboren baby’s

Een Europees consortium van wetenschappers krijgt in totaal 9 miljoen euro voor onderzoek naar de behandeling van hersenschade bij te vroeg geboren baby’s. Van de 9 miljoen euro is 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor het Maastricht UMC+.

Tot 8 procent Nederlandse baby's te vroeg geboren

In Nederland wordt 7 tot 8 procent van de baby’s te vroeg geboren, namelijk vóór de 37e week van de zwangerschap. 1 procent wordt zelfs vóór de 28e week van de zwangerschap geboren. Daarnaast is er bij 1 op de 350 baby’s in Nederland sprake van zuurstofgebrek rondom de geboorte.

Stamceltherapie

Kinderen die te vroeg geboren zijn of zuurstofgebrek hebben gehad na een voldragen zwangerschap lopen risico op hersenschade. Die schade aan de hersenen kan in het latere leven verstrekkende gevolgen hebben, zoals spasticiteit en motorische of verstandelijke beperkingen. Wetenschappelijk is al eerder aangetoond dat toediening van stamcellen een veelbelovende therapie kan zijn om hersenschade ten gevolge van vroeggeboorte of zuurstoftekort te verminderen.

Juiste dosis

Maar enkele belangrijke vragen zijn momenteel nog onopgelost, wat toepassing van stamceltherapie bij pasgeborenen in de dagelijkse praktijk bemoeilijkt. Zo is het vinden van de juiste dosis en de meest adequate toedieningsroute een hele uitdaging, maar wel uitermate belangrijk om een optimaal effect te bereiken. Dit werk wordt in Maastricht door dr. Tim Wolfs uitgevoerd in het laboratorium Kindergeneeskunde.

Nanotechnologie

Met behulp van de nu verstrekte Europese subsidie van 9 miljoen euro willen de wetenschappers de laatste hordes nemen om stamceltherapie succesvol te kunnen inzetten bij deze kwetsbare categorie patiëntjes. In Maastricht gebeurt dat onder meer door gebruik te maken van nanotechnologie. In het laboratorium worden nanodeeltjes gekoppeld aan de stamcellen, waardoor die cellen door middel van MRI-beeldvorming in het lichaam gevolgd kunnen worden. Dit gedeelte van het onderzoek wordt gedaan door onderzoekers van UM-instelling MERLN onder leiding van dr. Sabine van Rijt, die zich bezighoudt met regeneratieve geneeskunde.