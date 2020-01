Deze vijf hersenaandoeningen leiden tot meer zorggebruik op de lange termijn

Uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de Hersenstichting blijkt dat vijf hersenaandoeningen leiden tot meer zorggebruik op de lange termijn. Dit meldt het Nivel woensdag.

Zorggebruik lange termijn

Hersenaandoeningen hebben een grote impact op de patiënten die eraan lijden, zowel op de korte als lange termijn. Algehele achteruitgang is een probleem waarmee zij vaker bij de huisartsenpraktijk komen dan andere patiënten, evenals letsel door een ongeval, geheugenstoornis en andere organische psychoses.

Klachten vijf hersenaandoeningen in kaart gebracht

Voor vijf hersenaandoeningen – CVA/TIA, dementie, depressie, de ziekte van Parkinson en traumatisch hersenletsel – zijn de klachten in kaart gebracht waarmee patiënten tot vijf jaar na de diagnose vaker naar de huisartsenpraktijk gaan dan patiënten zonder deze aandoeningen.

Juiste zorg op juiste moment

De ‘juiste zorg op het juiste moment’ is een belangrijk speerpunt van de Hersenstichting. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet bekend zijn met welke problemen en klachten patiënten met een hersenaandoening naar de huisarts gaan. Dit rapport geeft daar een vrij volledig beeld van.

Meer zorg nodig tot minstens vijf jaar na diagnose hersenaandoening

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het aantal zorgvragen en de problemen groot blijven, ook tot vijf jaar na de diagnose. Patiënten met hersenaandoeningen hebben tot vijf jaar na de diagnose diverse problemen en klachten, die uiteenlopen van neurologische problemen, infecties, algehele achteruitgang, hoge bloeddruk en bewegingsstoornissen tot verzoeken tot een gesprek over euthanasie. Het onderzoek is een goede voorstudie die aanknopingspunten geeft voor gesprekken met zorgprofessionals in de eerste lijn.

Het onderzoek

Voor het onderzoek heeft het Nivel de patiëntgegevens gebruikt van 318 huisartsenpraktijken uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, over de periode 2012-2017. De patiënten van deze praktijken vormen een representatieve afspiegeling van de totale Nederlandse populatie. In totaal zijn ruim 80.000 patiënten met een hersenaandoening meegenomen en ruim 160.000 controlepatiënten met dezelfde leeftijd en geslacht maar zonder hersenaandoening.