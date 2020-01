UMCG start opleiding specialist ouderengeneeskunde

Het UMCG start met een zelfstandige opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De eerste groep aios (arts in opleiding tot specialist) begint in september van dit jaar.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de opleiding in volle gang. Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie van het UMCG: "Onze prioriteit ligt nu bij het werven van medewerkers. Zoals een hoofd opleiding Specialist Ouderengeneeskunde, die de opleiding inhoudelijk en organisatorisch gaat opzetten. Vanaf maart 2020 kunnen aankomend aios solliciteren naar een opleidingsplaats. In september start de opleiding."

Grote vraag

Door de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is er veel vraag naar deskundigen op het gebied van ouderengeneeskunde. Zuidema: "Specialisten ouderengeneeskunde spelen een belangrijke rol bij medische behandelingen in verpleeghuizen en in de ondersteuning aan huisartsen, die steeds vaker te maken hebben met complexe vraagstukken bij de groeiende groep kwetsbare, langer thuiswonende ouderen."



Tegelijk met het UMCG begint ook de Universiteit Maastricht met een eigen opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Het totaal aantal opleidingen in Nederland komt daarmee op vijf. Zuidema: "Met deze nieuwe zelfstandige opleidingen dragen we bij aan een hogere landelijke opleidingscapaciteit en versterken we de regionale samenwerking in de ouderenzorg. Ook in ons werkgebied – Noord- en Oost-Nederland – is er grote vraag naar specialisten ouderengeneeskunde.

Meer aandacht voor ouderengeneeskunde

In het basiscurriculum van de artsenopleiding in Groningen komt ook meer aandacht voor ouderengeneeskunde. Zuidema: "Denk bijvoorbeeld aan reguliere en keuze-coschappen, stages en meeloopdagen. Daarmee hopen we de kennis van geneeskundestudenten en basisartsen op het gebied van de ouderengeneeskunde te vergroten en meer aankomend artsen warm te maken voor dit belangrijke en boeiende vakgebied."