Coronavirus: Nederlanders onvoldoende kennis over gebruik mondkapjes

Ook denkt 52 procent dat het belangrijk is om in landen waar het coronavirus is geconstateerd constant een mondkapje te dragen. In principe hoeven alleen hulpverleners, mantelzorgers of mensen met koorts of luchtwegproblemen een (professioneel) mondkapje te dragen. Om deze en andere misverstanden te voorkomen adviseert het Rode Kruis Nederlanders die van plan zijn om op reis te gaan zich goed voor te bereiden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat op dit moment bijna 80 procent van de ondervraagden denkt dat het tijdens het reizen naar deze landen belangrijk is om mondkapjes te dragen op openbare plekken als vliegvelden en treinstations. Terwijl bij verkeerd gebruik van het mondkapje, bijvoorbeeld door het aanraken van de buitenkant van het mondkap na het dragen, of herhaaldelijk hetzelfde mondkapje dragen, de kans op besmetting met het coronavirus juist wordt vergroot. Op de website van het Rode Kruis staat hier een stappenplan voor het verantwoord gebruiken van een mondkapje.

Overigens denkt 71 procent van de Nederlanders dat het afgeraden wordt om met de metro of met andere vervoersmiddelen te reizen waarin je dicht op elkaar zit. Mocht je daar wel voor kiezen dan is het belangrijk om minstens een meter afstand te houden van mensen met ziekteverschijnselen.

Tips voor reizigers

Slechts 26 procent zegt op de hoogte te zijn van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die op reis gaan naar landen waar het coronavirus is geconstateerd. Naast afstand houden is het belangrijk dat mensen goed en vaak hun handen wassen met zeep of alcohol en niet aan je neus, ogen of mond zitten. Wie zelf hoest en niest, dient dat te doen in een papieren zakdoek of in de elleboog en daarna kleding goed te wassen. Meer dan de helft (52%) kent de maatregel dat je kleding moet wassen na het in contact komen met iemand met ziekteverschijnselen niet. Juist dit soort maatregelen kunnen een verschil maken. Wie op reis gaat kan zich via de website van het Rode Kruis of de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) op de hoogte stellen over de belangrijkste maatregelen om jezelf te beschermen.

Infodemie

“Er wordt gesproken van een epidemie, maar de uitdaging zit hem ook heel erg in de ‘infodemie’,” zegt Frido Herinckx, een Nederlander die de wereldwijde corona-hulpverlening van het Rode Kruis coördineert. “Via sociale media verspreidt verkeerde informatie zich gigantisch snel. Mensen zijn bezorgd, dat is logisch. Overal ter wereld vragen mensen zich af of ze risico lopen.” Het Rode Kruis speelt een belangrijke rol in betrouwbare informatievoorziening wereldwijd, onder andere door voorlichting.

De hulporganisatie heeft giro 7244 geopend voor de hulpverlening in getroffen landen en preventie en voorlichting in landen waar het virus nog niet geconstateerd is.