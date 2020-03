Inwoner van Drachten positief getest op het coronavirus

In Drachten is het nieuwe coronavirus vastgesteld bij een 78-jarige man, die samen met zijn vrouw in Brabant op familiebezoek was geweest. Na terugkomst in Fryslân kreeg de man ziekteverschijnselen. Na overleg met zijn huisarts is de patiënt opgenomen in het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.