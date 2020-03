Wat betekent 'afstand houden vanwege het coronavirus'?

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Je kunt naar buiten, boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd in groepen waar mogelijk 1,5 meter, oftewel twee armlengtes, afstand van elkaar. Wat betekent dit zoal in praktijk? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft uitleg.

Op bezoek

Een kopje koffie bij je vriend of vriendin? Dat kan. Maar ga zo min mogelijk op bezoek bij ouderen en mensen met verminderde weerstand. Zij vormen een risicogroep. Zoek liever op andere manieren contact, zoals telefonisch, via videobellen of schrijf eens een brief.

Ben je 70-plusser of heb je een verminderde weerstand? Beperk je fysieke sociale contacten dan zoveel mogelijk, wellicht zijn moderne communicatievormen zoals videobellen te proberen.

Je verjaardag of een ander feestje vieren? In praktijk zal het niet lukken om binnen een groep voldoende afstand tot elkaar te bewaren, dus het advies is om het vieren van feestjes voorlopig uit te stellen.

Dagelijks leven

Hardlopen met je hardloopclub? Dat kan als je zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaart. Boodschappen doen? Dat kan, de supermarkten zijn open, maar vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand tot andere mensen. Eten bestellen? Ook dat is mogelijk. De bezorgdienst zal het eten contactloos aan huis bezorgen. Eten afhalen in een afhaalrestaurant of snackbar? Dat kan, als je drukte uit de weg gaat en zorgt dat je niet met andere mensen dicht op elkaar staat. Naar de kapper of de nagelsalon? Dat kan, houd wel waar mogelijk 1,5 meter afstand met andere klanten.

Kinderen

De regel ‘houd afstand’ is binnen een gezin natuurlijk niet te doen, zeker met kleine kinderen. Zorg er wel voor dat je in groepen van buíten je gezin waar mogelijk 1,5 meter afstand houdt. Spelen in de speeltuin, op het plein, strand of bos? Kinderen kunnen natuurlijk buiten spelen, maar vermijd grote groepen.

Begrafenissen

Voor begrafenissen geldt: houd het aantal aanwezigen beperkt (niet meer dan 100 personen). En hoe moeilijk dat ook is: bedenk een andere manier dan handen schudden of omhelzen om je medeleven te betuigen.

Ziek(jes)?

Vergeet niet: heb je (milde) verkoudheidsklachten: niezen, keelpijn, loopneus, lichte hoest of een verhoging tot 38 graden? Blijf thuis. Zo bescherm je jezelf en anderen tegen infectie met het coronavirus.