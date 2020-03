St Jansdal treft verdere maatregelen

Bij de ingang van de spoedeisende hulp en huisartsenpost is een tent geplaatst waar alle patiënten die zich melden voor de huisartsenpost of spoedeisende hulp de komende tijd eerst worden ontvangen. Zij worden in de tent kort onderzocht. Als er een verdenking is én iemand is ernstig ziek, wordt diegene alsnog verwezen naar de huisartsenpost of naar het ziekenhuis gebracht. "Daar is een afdeling ingericht waar mogelijk verdachte coronapatiënten worden opgevangen", vertelt Hoofd SEH en IC Esther de Koning.

Patiënten mogen één unieke bezoeker per dag ontvangen, met uitzondering van terminale patiënten en kinderen. Op de kinderafdeling mogen alleen de ouders op bezoek komen. Dus geen broertjes of zusjes. Gezinsleden van positief geteste patiënten of medewerkers mogen niet op bezoek komen.

St Jansdal neemt deze verschillende maatregelen om goed voor onze patiënten en medewerkers te kunnen blijven zorgen. ze realiseren zich dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus zich snel opvolgen, waardoor de situatie van dag tot dag verandert. De zorgverlening aan patiënten die opgenomen zijn en aan acute patiënten gaat onverminderd door.