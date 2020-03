Wetenschappers: Coronavirus verplaatst zich ook door de lucht

De onderzoekers onderzochten twee bekende virussen. Het bekende SARS-virus en het huidige coronavirus die momenteel over de wereld woekert. We weten inmiddels dat het coronavirus kan worden overgedragen door te hoesten en te niezen.

Het virus verspreidt zich eigenlijk op de zelfde manier als influenza. Dat gebeurt via kleine druppeltjes vloeistof uit de neus en mond van iemand die besmet is. De wetenschappers hebben nu ook diverse materialen onderzocht die de mens vervuilt heeft met bijvoorbeeld met een virus vervuilde hand. Uit deze test kwam naar voren dat het coronavirus langer dan verwacht goed kan overleven op bijvoorbeeld deurkrukken, handvaten en knoppen. Maar ook op plastic en roestvrij staal blijkt het virus met gemak zo'n 6 tot 7 uur te kunnen overleven.

De onderzoekers kwamen er ook achter dat het virus ook in de lucht kan blijven hangen. Onbekend is wel hoe sterk het virus blijft en of het dus sterk genoeg blijft om de mens te besmetten.