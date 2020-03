TBC-vaccin niet beschikbaar voor coronavirus

De afgelopen dagen is de vraag naar het zogeheten BCG Bacille Calmette Guérin -vaccin tegen tuberculose in Nederland flink gestegen, doordat er in de media was veel aandacht was voor het vaccin. Het vaccin tegen tuberculose zou het afweersysteem een boost geven en zo ook beschermen tegen COVID-19. Een aantal ziekenhuizen gaat onderzoeken of het vaccin daadwerkelijk dit effect heeft. Op dit moment is dat nog niet zeker. Toch willen nu ook andere ziekenhuizen hun medewerkers alvast laten inenten met het BCG-vaccin, wat zorgt voor een sterke toename in de vraag.