RIVM: 6.412 coronapatiënten, aantal doden gestegen naar 356

Totaal aantal besmettingen naar 6.412

Tot en met 25 maart 2020 zijn er in Nederland in totaal 6412 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. De meeste gemelde patiënten vallen in de leeftijdscategorie 55-59 jaar. Tot nu toe zijn van deze gemelde patiënten 1836 opgenomen in het ziekenhuis, of opgenomen geweest.

Overleden

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve COVID-19 testuitslag. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is, of wie na melding in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Testbeleid gaandeweg veranderd

Het werkelijke aantal besmettingen met COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. In het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland werden veel mensen getest, waaronder mensen die contact hebben gehad met COVID-19 patiënten. Sindsdien is het testbeleid geleidelijk veranderd, om voornamelijk personen met risico op een ernstig ziektebeloop op COVID- 19 te testen. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat het gaat om informatie die bekend is op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend.