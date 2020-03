RIVM voorzichtig optimistisch, verspreiding coronavirus lijkt te stabiliseren

Komende dagen afwachten of verspreiding inderdaad afvlakt

'Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking', aldus het RIVM.

Snelheid verspreiding berekend

Met de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames is met behulp van wiskundige modellen de snelheid van verspreiding van het virus berekend. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt lijkt ook af te nemen. Ook hierbij moet de komende dagen blijken of de daling doorzet.

80 doden erbij

Ook woensdag zijn veel overleden patiënten gemeld. Dit zijn echter meldingen van personen die verspreid over de afgelopen paar dagen overleden zijn. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. Daarom is nu een nieuwe grafiek opgenomen waarin het aantal overleden patiënten is weergegeven naar de dag van overlijden.