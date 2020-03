Thuis wittere tanden krijgen

Witte tanden krijgen begint met een goede mondverzorging

Volgens onderzoek van tandarts.nl blijkt dat zo’n 30-40 procent van de jongvolwassenen niet goed hun tanden poetst. Witte tanden krijgen begint met een goede mondverzorging. Goed je tanden poetsen is daarbij essentieel. Je kunt het beste je tanden 2 keer per dag, gedurende 2 minuten, met een elektrische tandenborstel poetsen. Daarna is het belangrijk om je tanden te flossen. Uiteraard kan dit met het bekende flosdraad. Veel mensen vinden dit echter een onprettige manier van je tanden flossen. Je kunt ook je tanden flossen met een waterflosser. Een krachtige waterstraal flost het tandplak tussen je tanden weg. Ideaal voor een goede mondverzorging.

Bleken vanuit je luie stoel

Dat er een groeiende vraag is naar “tanden bleken”, is duidelijk. Uiteraard kun je je tanden laten bleken bij een tandarts. Helaas is dit een prijzige optie die vaak niet word vergoed door de zorgverzekeraar. Voor veel mensen is dit dus niet mogelijk. Tegenwoordig kun je ook bij een tandenbleker langs. Maar ook daar moet je een afspraak voor maken. Voor veel mensen past dit niet in hun drukke agenda. Daarnaast lig je vaak met vele andere mensen in een grote ruimte met je mond open op een stoel te wachten tot de bleeksessie voorbij is. Niet echt waar je op zit te wachten. Toch is er een uitkomst als je hier allemaal niet aan mee wilt doen: je kunt ook vanuit je luie stoel thuis je tanden bleken.

Veiligheid boven alles

Er zijn meerdere webshops die bleekproducten voor thuis aanbieden. Belangrijk is wel om te letten op de veiligheid van de producten. Zo is het belangrijk om te letten of de webshops zijn aangesloten bij keurmerken als FDA, CE en CPNP. Deze keurmerken waarborgen de kwaliteit van de producten. Daarnaast is het een handige tip om te letten of de organisatie is aangesloten bij een onafhankelijk keurmerk als Webwinkelkeur. Zo weet je wat eerdere ervaringen van klanten zijn met de producten. Als deze voorwaarden er zijn, kun je veilig thuis je tanden bleken.