Huisartsen gaan niet-geteste COVID-19 sterfgevallen registreren

Huisartsen gaan via een landelijk systeem ‘verborgen’ coronadoden registreren. Het initiatief komt van de vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de verschillende universiteiten. 'Eén van de coördinatoren van het project is huisarts Marco Blanker, als universitair hoofddocent verbonden aan het UMCG', zo heeft het UMCG laten weten.

Sterk vermoeden

Huisartsen leveren veel zorg aan niet-geteste patiënten waarvan ze een sterk vermoeden hebben dat ze COVID-19 hebben. Vanaf deze week kunnen huisartsen op Zorgdomein.nl deze patiënten registreren. Met het project willen de huisartsen beter zicht krijgen op kwetsbare patiënten die in overleg tussen patiënt en huisarts niet meer naar het ziekenhuis worden gestuurd. ‘Elke huisartsenpraktijk heeft nu een eigen lijstje, die moeten we als beroepsgroep samenbrengen’, stellen de huisartsen.

Volgende week eerste resultaten

Doordat ook met terugwerkende kracht cijfers van overleden patiënten kunnen worden geregistreerd, ontstaat een beter beeld van het daadwerkelijk aantal overleden coronapatiënten in Nederland. ‘De oproep is om hun data te delen, is via verschillende kanalen naar huisartsen uitgegaan’, vertelt Marco Blanker. ‘We verwachten volgende week de eerste resultaten te kunnen publiceren.’