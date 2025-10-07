Gezondheidsraad: HPV-vaccinatieprogramma zeer effectief

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) is zeer effectief in het voorkomen van HPV-infecties en baarmoederhalskanker of voorstadia daarvan. 'De Gezondheidsraad adviseert voortaan het 9-valente vaccin in te zetten om de effectiviteit van de vaccinatie nog verder te vergroten', zo meldt de Gezondheidsraad dinsdag.

Baarmoederhalskanker

Humaan papillomavirus (HPV) is een seksueel overdraagbaar virus dat baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker kan veroorzaken, en ook aandoeningen zoals genitale wratten. Vaccinatie tegen HPV wordt sinds 2010 via het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden aan kinderen rond de leeftijd van 10 jaar. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad de effectiviteit van het HPV-vaccinatieprogramma beoordeeld en gekeken of er aanpassingen nodig zijn.

Het 9-valente vaccin

De raad concludeert dat HPV-vaccinatie zeer effectief is in het voorkomen van HPV-infecties, baarmoederhalskanker en voorstadia daarvan. Om de effectiviteit nog verder te vergroten adviseert de raad voortaan te vaccineren met het 9-valente vaccin. Dit vaccin beschermt even goed tegen HPV-typen 16 en 18 als het 2-valente vaccin dat momenteel wordt gebruikt, maar het beschermt ook tegen 7 andere typen HPV die kanker en andere aandoeningen, zoals genitale wratten, kunnen veroorzaken. De raad adviseert om voor vaccinatie met het 9-valente vaccin het huidige schema van 2 doses aan te houden.