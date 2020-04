Emirates checkt passagiers zelf op COVID-19 met 10-minuten-test

Emirates neemt in samenwerking met de Dubai Health Authority (DHA) aanvullende voorzorgsmaatregelen. 'Passagiers op de vlucht die woensdag naar Tunesië vertrok, werden allemaal getest op COVID-19 voordat ze vertrokken uit Dubai', zo meldt Emirates vandaag. Emirates is de eerste luchtvaartmaatschappij die ter plaatse snelle COVID-19-testen voor passagiers uitvoert.

Snelle bloedtest

'De snelle bloedtest werd uitgevoerd door de Dubai Health Authority bij de Group Check-in area van Dubai International Airport Terminal 3. De resultaten waren al binnen 10 minuten beschikbaar', aldus Emirates.

Snelle COVID-19-testen op de luchthaven

Abdel Al Redha, Chief Operating Officer van Emirates: 'Het testproces is soepel verlopen en we willen van deze gelegenheid gebruik maken om de Dubai Health Authority te bedanken voor hun initiatieven en innovatieve oplossingen. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van Dubai Airport en andere overheidsinstanties. We werken momenteel aan plannen om in de toekomst testmogelijkheden op te schalen en uit te breiden naar andere vluchten. Dit zal ons in staat stellen om testen ter plaatste uit te voeren en onmiddellijke bevestiging te geven aan passagiers van Emirates die reizen naar landen die COVID-19-testcertificaten nodig hebben. De gezondheid en veiligheid van personeel en passagiers op de luchthaven staat altijd voorop.'

Dubai Health Authority

HE Humaid Al Qutami, Director-General van de Dubai Health Authority, zei: 'We zijn verheugd om met Emirates samen te werken aan de succesvolle uitvoering van snelle COVID-19-testen op de luchthaven voor vertrekkende reizigers. Om COVID-19 aan te pakken, hebben we proactief samengewerkt met verschillende overheidsinstanties en de particuliere gezondheidssector. We hebben alle noodzakelijke maatregelen geïmplementeerd, van bescherming van de volksgezondheid tot het verstrekken van hoogwaardige gezondheidsdiensten in overeenstemming met de nieuwste internationale richtlijnen. Wij zijn ervan overtuigd dat de meest effectieve oplossingen nauwe samenwerkingen vereisen met andere publieke en private organisaties.'

Extra veiligheidsmaatregelen

De incheck- en instapformaliteiten van de luchtvaartmaatschappij zijn ook aangepast met het oog op sociale afstand. Bij elke incheckbalie zijn barrières geïnstalleerd om passagiers en medewerkers tijdens elke interactie extra bescherming te bieden. Handschoenen, maskers en handdesinfectiemiddelen zijn verplicht gesteld voor alle medewerkers op de luchthaven.

Verplicht eigen masker

Passagiers worden verplicht hun eigen maskers te dragen op de luchthaven en aan boord van het vliegtuig. Ook moeten passagiers tijdens hun reis richtlijnen voor sociale afstand opvolgen. Emirates heeft haar inflight-diensten aangepast om gezondheids- en veiligheidsredenen.

Geen tijdschriften of kranten aan boord

Tijdschriften en ander leesmateriaal zijn niet beschikbaar en hoewel eten en drinken aan boord wordt aangeboden, wordt de presentatie aangepast om contact tijdens de maaltijddiensten en het risico op infectie te verminderen. Handbagage wordt momenteel op vluchten niet geaccepteerd. Handbagage artikelen die in de cabine zijn toegestaan zijn beperkt tot laptops, handtassen, aktetassen of babyartikelen. Alle andere items moeten worden ingecheckt. Emirates voegt de toegestane kilo’s aan handbagage toe aan de incheckbagage van reizigers. Alle Emirates vliegtuigen ondergaan na elke reis uitgebreide reinigings- en desinfectieprocessen in Dubai.