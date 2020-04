Onderzoek of moedermelk kwetsbare ouderen kan beschermen tegen corona

Onderzoekers van Amsterdam UMC gaan onderzoeken of er antistoffen tegen het coronavirus in moedermelk zit van moeders die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt. 'Als dit namelijk het geval is kan deze moedermelk mogelijk gebruikt worden als medicijn voor kwetsbare groepen zoals ouderen en heel jonge baby's', zo meldt het Amsterdam UMC.

Moedermelk beschermt tegen luchtweginfecties

Britt van Keulen werkt als arts bij de Nederlandse Moedermelkbank van Amsterdam UMC en is betrokken bij deze nieuwe studie. 'We weten dat moedermelk pasgeboren kinderen beschermt tegen luchtweginfecties', vertelt ze. 'Dat komt doordat er antistoffen in moedermelk zitten. Door borstvoeding te geven, geeft de moeder haar eigen antistoffen door aan haar kind.' Of dit ook geldt voor antistoffen tegen het coronavirus, is nog onbekend.

Antistoffen tegen SARS-virus in moedermelk aangetroffen

Van Keulen verwacht dat ook corona-antistoffen in moedermelk terecht komen. Ze baseert zich op informatie over een zwangere vrouw tijdens de SARS-uitbraak in 2003. 'Deze vrouw raakte ernstig besmet met het SARS-virus en baarde met 38 weken een gezonde baby. In haar moedermelk bleken antistoffen tegen het SARS-virus te zitten. Als je dan weet dat het coronavirus erg op het SARS-virus lijkt -ze zijn van dezelfde familie- dan denk ik dat ook corona-antistoffen in moedermelk terecht komen.'

Moedermelk pasteuriseren

De studie van Amsterdam UMC bestaat uit een aantal stappen. Als eerste gaan de onderzoekers bepalen of er corona-antistoffen te vinden zijn in moedermelk van vrouwen van wie met zeker is dat ze met het virus besmet zijn geweest. Van Keulen: 'Zo ja, dan komt stap twee: uitzoeken of er voldoende werkzame antistoffen overblijven als we de moedermelk pasteuriseren. Het verwarmen van moedermelk is noodzakelijk omdat het ziekteverwekkers doodt. Dit doen we bij de Moedermelkbank altijd met moedermelk voordat we die geven aan andere kinderen.'

30 vrouwen nodig met bewezen COVID-infectie

Voor deze eerste stappen in de studie zijn dertig vrouwen nodig die een bewezen COVID-infectie hebben doorgemaakt. Van Keulen: 'Dat kan nog lastig worden, want er zijn maar weinig zwangere vrouwen met een bewezen infectie bekend. Maar met onze technieken kunnen we snel uitzoeken of onze vermoedens juist zijn.'

Moedermelk als medicijn

'En eigenlijk begint het dan pas', legt Van Keulen uit. 'Als er antistoffen in moedermelk zitten, gaan we onderzoeken of we daarmee andere kwetsbare groepen kunnen helpen. Je kan deze melk geven aan te vroeggeboren kinderen of kinderen met aangeboren afwijkingen. Die kinderen zijn kwetsbaar voor luchtweginfecties, en met deze melk zijn ze misschien beter beschermd.'

'Ouderen die moedermelk drinken'

Maar ook voor kwetsbare ouderen, die het meest vatbaar lijken te zijn voor het coronavirus, zou de moedermelk nuttig kunnen zijn. 'Het is een misschien een vreemd beeld', beaamt Van Keulen, 'ouderen die moedermelk drinken als bescherming. Toch is het logisch, want de antistoffen in de melk beschermen ook hen tegen het coronavirus.'