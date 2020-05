Aantal IC-patiënten daalt naar 644, RIVM meldt 86 nieuwe coronadoden

Het aantal COVID-19 patiënten dat op de Intensive Care verblijft is ten opzichte van gisteren met 39 afgenomen. Op dit moment liggen er 644 COVI-19 patiënten in IC-bedden.

Toename non-COVID-19 patiënten op IC's

Er liggen daarnaast nog 394 non-COVID-19 patiënten op de IC, 17 meer dan de dag ervoor. Dit blijkt dinsdag uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: 'De daling biedt IC’s de ruimte om weer op adem te komen en de overige zorg te hervatten. Alle regio’s zijn hiermee bezig. Dat zal de komende tijd leiden tot een stijging van het aantal non-COVID-19 patiënten op de IC’s.’

Duitsland

Van de Nederlandse COVID-19 patiënten op de IC liggen er 618 in Nederland, 37 minder dan gisteren. En 26 in Duitsland, 2 minder dan gisteren door terugplaatsing en overlijden. De afgelopen 24 uur zijn er 2 verplaatsingen geweest tussen de regio’s. Het aantal COVID-19 opnames buiten de IC is stabiel. De verschillen in drukte tussen de regio’s zijn acceptabel.

RIVM-update

Het RIVM heeft dinsdag 89 nieuwe coronadoden gemeld gekregen. Hiermee komt het totaal aantal doden door het coronavirus op 5.168. Het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen is met 89 toegenomen ten opzichte van gisteren. Het totaal aantal patiënten dat is opgenomen (geweest) stijgt daarmee naar 11.126.

Totaal 41.087 bevestigde COVID-19 patiënten

Het aantal bevestigde COVID-19 patiënten die zijn gemeld aan het RIVM is ten opzichte van gisteren met 317 toegenomen waardoor het totaal op 41.087 komt. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.126 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 5.168 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.