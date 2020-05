Zorgen om lage opkomst vaccinatie meningokokken Den Haag

Zorgen om lage opkomst

Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid maakt zich zorgen over de lage opkomst in Den Haag bij de vaccinaties tegen de meningokokkenziekte. Sinds anderhalve maand worden wekelijks rond de360 jongeren van 14 jaar persoonlijk uitgenodigd om bij een Centrum Jeugd en Gezin in de buurt een gratis prik tegen deze levensgevaarlijke infectieziekte te komen halen. Slechts 57% kwam tot nu toe opdagen; de rest bleef weg, in de meeste gevallen zonder bericht.

'Te gek voor woorden'

'Eerlijk gezegd vind ik het te gek voor woorden', zegt Kavita Parbhudayal. 'De hele wereld kijkt uit naar een vaccin tegen het in potentie dodelijke coronavirus. Tegelijk laten honderden jongeren en hun ouders in Den Haag hun afspraak verlopen om een vaccinatie te komen halen tegen de dodelijke en besmettelijke meningokokkenziekte. Neem je verantwoordelijkheid, wil ik tegen die jongeren en hun ouders zeggen. Bescherm jezelf en de mensen in je omgeving'.

Overlijdensrisico

Het RIVM adviseert jongeren de prik tegen de meningokokkenziekte direct bij de eerste oproep te gaan halen. Uitstel is onverstandig. Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte. Door het snelle verloop komt behandeling vaak te laat om complicaties of overlijden te voorkomen.

Epilepsie, doofheid, oogafwijkingen, amputatie

'Je kunt aan meningokokkenziekte ernstige gevolgen overhouden zoals epilepsie, doofheid, concentratiestoornissen en oogafwijkingen. Amputatie van een arm of been kan nodig zijn na een ernstige bloedvergiftiging', aldus het RIVM. Jongeren behoren tot de risicogroep. Daarom wordt de prik dit jaar aangeboden aan alle jongeren die zijn geboren in 2006. In Den Haag gaat het om ruim 4.000 jongeren.

Coronatijd

Het is naast verstandig ook veilig om de prik nu - in deze coronatijd - te halen. Eerder werden de vaccinaties groepsgewijs gegeven. Daar is nu geen sprake van. Alle jongeren krijgen een persoonlijke oproep om naar een CJG in de buurt te komen. Op alle 9 CJG-locaties in Den Haag wordt deze vaccinatie aangeboden. Door de individuele benadering kan aan alle coronamaatregelen worden voldaan. CJG Den Haag hanteert daarnaast een strikt deurbeleid. Jongeren worden gevraagd alleen te komen of samen met hooguit één ouder. Bij ziekte of verkoudheidsklachten (inclusief hooikoorts) wordt een nieuwe afspraak gemaakt. 'Door het aantal priklocaties uit te breiden van twee naar negen brengt de gemeente de vaccinatie-zorg bijna tot bij de voordeur', zegt wethouder Kavita Parbhudayal. 'We maken het jongeren zo eenvoudig mogelijk'.