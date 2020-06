Mondkapjes voor Rotterdammers met laag inkomen

De gemeente Rotterdam stelt mondkapjes voor Rotterdammers met een laag inkomen beschikbaar. De mondkapjes kunnen via het AOW- en jeugdtegoed worden aangeschaft bij de HEMA of de thuiszorgwinkels van Vegro. Ook de Voedselbank verstrekt klanten een mondkapje. Zo kunnen Rotterdammers met een krappe beurs ook blijven reizen met het openbaar vervoer.

De aanleiding hiervoor is de verplichting om per 1 juni mondkapjes in het openbaar vervoer te dragen. Goede mondkapjes zijn duur en iedereen moet erover kunnen beschikken. Michiel Grauss (wethouder armoedebestrijding en schuldenaanpak): “Jongeren met ouders die minder te besteden hebben, moeten wel noodzakelijke reizen met het openbaar vervoer kunnen maken. En Rotterdammers die betalingsachterstanden oplopen door de maatregelen tegen het coronavirus, dienen snel hulp te krijgen en daarvoor naar de gemeente te kunnen komen. Als ze daar met de bus, tram of metro naar toe gaan, is het niet wenselijk dat ze extra kosten maken voor de aanschaf van een mondkapje.”

Geldnood

Rotterdammers die kampen met acute geldnood, kunnen voor een mondkapje terecht bij de welzijnsaanbieders in Rotterdam. Zij kijken meteen wat er nodig is om de geldproblemen aan te pakken. Jongeren die betalingsachterstanden hebben en daardoor geen geld hebben om mondkapjes te kopen, kunnen contact opnemen met het Jongerenloket. Het Rotterdamse beleid gaat ervan uit dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de bescherming van de gezondheid van zichzelf en anderen. De gratis mondkapjes zijn alleen bestemd voor Rotterdammers die dat echt niet zelf kunnen betalen. De gemeente onderzoekt nog meer mogelijkheden om mondkapjes ter beschikking te stellen.