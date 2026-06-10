10 jaar VN-verdrag Handicap: stel de vraag ‘Heb je iets nodig?’

Zondag 14 juni is het 10 jaar geleden dat Nederland het VN-verdrag Handicap ondertekende. Daarmee wordt geregeld dat mensen met een beperking onbeperkt kunnen meedoen in de samenleving. Sindsdien zijn er stappen gezet, maar we hebben samen ook nog veel werk te doen. Veel mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking ervaren nog dagelijks drempels. Veel Nederlanders willen mensen met een beperking in dat soort dagelijkse situaties actief helpen. Maar weten niet altijd hoe ze daar op een passende manier het gesprek over kunnen beginnen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn om iets verkeerds te zeggen. Daarom start minister Mirjam Sterk (coördinerend bewindspersoon VN-verdrag Handicap) deze week een campagne rond de vraag die in alle situaties kan helpen: Heb je iets nodig?

Werken, leren, sporten, reizen en genieten

De nieuwe campagne is samen met belangenorganisaties voor mensen met een beperking gemaakt door het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De campagne is bedoeld om ongemakkelijke situaties te doorbreken en mensen op te roepen om gewoon te vragen: ‘Heb je iets nodig?’. De campagne roept onder andere werkgevers en werknemers op om dé vraag te stellen aan mensen met een beperking. Maar ook collega’s, klasgenoten én voorbijgangers. Dat kan helpen om Nederland stap voor stap toegankelijker te maken zodat iedereen kan werken, leren, sporten, reizen en genieten van een avondje uit.

Met deze vraag zit je altijd goed

De vraag is tot stand gekomen met vertegenwoordigers van belangenorganisaties voor mensen met een beperking. “Met de vraag ‘Heb je iets nodig?’ zit je altijd goed”, zegt Hanna Nijenhuis (29). Zij volgt de master Disability Studies en is vanuit belangenorganisatie Ieder(in) betrokken bij de campagne. Hanna verloor toen ze 20 was plots haar zicht door een erfelijke oogziekte. “Als je bijvoorbeeld merkt dat ik moeite heb met het lezen van een etiket in de supermarkt, kun je me gewoon vragen: ‘Heb je iets nodig?’. Daar is helemaal niets raars of ongemakkelijks aan. Want jij hebt, zonder handicap, ook wel eens iets nodig, toch?”

In 2040 heel Nederland toegankelijk

Met de Nationale Strategie VN-Verdrag Handicap en de werkagenda 2030 werkt de Rijksoverheid naar een toegankelijke samenleving in 2040. Daarvoor moeten nog grote stappen worden gezet, zegt minister Sterk (VWS): “Deze campagne helpt om mensen het goede gesprek te laten voeren. Maar er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Want onbeperkt meedoen is nog niet vanzelfsprekend in Nederland. En dat moeten we juist zo snel mogelijk dichterbij brengen. Daarin heeft de overheid een belangrijke taak. Maar natuurlijk ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en heel veel andere betrokkenen moeten zich blijven inzetten om fysieke, digitale en sociale drempels in de samenleving weg te nemen.

Daarom roept de campagne bijvoorbeeld ondernemers, sportverenigingen, scholen en vervoerders op om dé vraag te stellen aan mensen met een beperking. Want onbeperkt meedoen betekent ook werken, naar school gaan, sporten, uitgaan en met het openbaar vervoer reizen. Sterk: “De oplossing hoeft niet altijd moeilijk of duur te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van voorleessoftware op een werklaptop voor iemand met een visuele beperking of lage zelfscankassa’s in de supermarkt zodat mensen met een rolstoel hun boodschappen helemaal zelf kunnen afrekenen.”

