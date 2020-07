Aantal COVID-patiënten op Intensive Care met 4 gedaald naar 20

Totale IC-bezetting naar 596

'Er liggen daarnaast 576 non-COVID-patiënten op de IC, 39 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting komt daarmee op 596 en dat zijn er 35 meer dan gisteren. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 74 en dat zijn er 5 minder dan de voorgaande dag.

'Stabiel'

'Het totaal aantal COVID-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is stabiel en zit nu onder de 100. Dit is gemiddeld minder dan 2 patiënten per ziekenhuis’, voorzitter Ernst Kuipers van het LCPS.