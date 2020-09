Van Ark: structureel 10 miljoen extra voor kraamzorg

Minister van Ark: “Goede zorg voor zwangere vrouwen en jonge gezinnen is essentieel. De kraamzorg speelt een belangrijke rol bij de zorg voor moeder en kind rondom de geboorte. Dat moeten we koesteren. Met de stappen die afgelopen jaar zijn gezet, ligt er een goede basis voor de continuïteit van de zorg. Kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars werken samen aan een toekomstbestendige en krachtige sector in het belang van moeder en kind.”

Mede op verzoek van Bo geboortezorg, de brancheorganisatie van kraamzorgaanbieders, is de NZa in de zomer 2019 met het kostenonderzoek gestart om tot herijkte tarieven in de kraamzorg per 2021 te komen. De laatste herijking van de tarieven in de kraamzorg was in 2012. Tijdens dit kostenonderzoek kwamen er begin dit jaar meldingen van kraamzorgaanbieders over financiële problemen in de sector. Dit vormde aanleiding om direct samen met Bo geboortezorg, ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en de NZa te kijken wat er tot de herijking van de tarieven in 2021 gedaan moest worden. Uit het financiële beeld van de aanbieders die deelnamen aan het kostenonderzoek werd duidelijk dat de gemiddelde financiële positie van de kraamzorgaanbieders in 2018 is verslechterd. Om de nodige reserves in de sector aan te sterken is er bij de tariefherijking voor gekozen om een tijdelijke opslag in de tarieven op te nemen.