Totaal 701 COVID-patiënten opgenomen waarvan 150 op IC

Op dit moment zijn er 701 COVID-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 'Dit zijn er 8 meer dan gisteren. Hiervan liggen er 551 buiten de Intensive Care, hetzelfde aantal als gisteren', zo meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag.

IC

'Op de IC liggen 150 COVID-patiënten, 8 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 599 non-COVID-patiënten op de IC, 12 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 749. Dat zijn er 20 meer dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn er 12 klinische patiënten verplaatst tussen de regio’s. Er zijn geen IC-patiënten verplaatst', aldus het LCPS.

'Tijd om optimaal te spreiden'

'Het aantal opgenomen COVID-patiënten is slechts beperkt gestegen. Dat geeft de regio’s tijd om optimaal te spreiden. Het is logischerwijs te vroeg om de beperkte stijging in de afgelopen 24 uur te relateren aan de zojuist ingevoerde maatregelen', aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.