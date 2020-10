Nu 1.139 COVID-patienten opgenomen, 239 op IC, bijna 6.000 nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 69 COVID-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 'Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten bedraagt op dit moment 1.139', zo meldt het Landelijk Centrum Patienten Spreiding (LCPS) vrijdag.

IC

Van de 1.139 opgenomen patiënten liggen er 900 buiten de Intensive Care, 58 meer dan gisteren. Op de IC liggen 239 COVID-patiënten, 11 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 564 non-COVID-patiënten op de IC, 1 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 803, 12 meer dan de vorige dag.

Verplaatsingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 11 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 4 IC-patiënten. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. 'Het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen blijft snel stijgen. De prognose is dat er op 13 oktober 1.250 patiënten opgenomen zijn. Alle ziekenhuizen in ons land spannen zich maximaal in om deze patiënten op te vangen en de reguliere zorg zo veel mogelijk te continueren', aldus het LCPS.

RIVM aantal besmettingen

Het RIVM heeft tot vrijdagochtend 10.00 uur in de afgelopen 24 uur daarvoor in totaal 5983 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld gekregen van de GGD's. Dat zijn er 154 meer dan gisteren. De toename is dus flink minder dan die van de dag ervoor toen er nog 836 meer personen besmet raakten dan de dag er voor. Mogelijk zijn de extra genomen maatregelen hier de oorzaak van.